Delincuentes encañonaron a familia dentro de una casa en Puente Alto

Un violento asalto se registró la noche de este jueves en un domicilio de la comuna de Puente Alto, donde los delincuentes amenazaron con armas de fuego a toda una familia para luego fugarse con especies que cargaron en el auto de las víctimas.

De acuerdo al reporte policial, el hecho ocurrió en una vivienda del sector de Los Jardines con Rapa Nui, donde un matrimonio que se preparaba para entrar el vehículo fue sorprendido por los antisociales.

"Empezamos a llamar para que nos abrieran la puerta. En un minuto abrieron la puerta, mi suegra saludó a mi señora y llegaron tres sujetos con armas. Nos encañonaron con las armas, me pidieron la llave, yo se las accedí, se las pasé y no contentos con eso me quitaron la llave. Eran menores de 20 años", relató una de las víctimas.

Una vez al interior, los ladrones intimidaron a los moradores y los obligaron a lanzarse al piso mientras registraban la casa. Se llevaron distintos objetos de valor como computadores y otros objetos electrónicos.

"Cuatro individuos habrían hecho ingreso a un domicilio, obligando a las víctimas a tenderse en el piso mientras sustraen distintas especies, cargándolas en un vehículo de una de las víctimas, para huir en dirección desconocida. Carabineros se encuentra trabajando en el paradero de antisociales y todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público", dijo el capitán Bruno Murillo, de la Prefectura de Santiago Cordillera de Carabineros.

No hubo personas lesionadas en este violento robo.