Carmona: No convence a nadie que Eduardo Macaya no sea peligroso para la sociedad

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó este martes que Eduardo Macaya -condenado por abusos sexuales a menores- obtuviera la medida cautelar de arresto domiciliario a la espera de que el fallo quede firme, asegurando que es una decisión que "no convence" por el claro "peligro para la sociedad" que representa este delincuente.

En su participación en el Primer Café de Cooperativa, Carmona acusó que la decisión de excarcelar a Macaya provoca que "el funcionamiento de la justicia ponga en el centro público a lo menos un doble estándar respecto a qué significa peligro para la sociedad", dado que "una persona acusada y sentenciada por abuso sexual de niños no sea un peligro para la sociedad es muy raro y no convence a nadie. No sé quién estaría en condición a decir este señor no está en peligro de cometer el mismo delito".

A esto sumó que el tema de la "medida cautelar domiciliaria con una fianza multimillonaria te pone en el centro el tema de lo que muchos afirman de la justicia para ricos y para pobres", además de que las declaraciones del hijo del abusador, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, son una "contradicción con lo que supongo postula la UDI respecto al cuidado a la niñez y el futuro de Chile, a no ser que eso sean sólo frases".

Finalmente, el timonel PC aseguró que el senador opositor debe "asumir una responsabilidad (por el cuestionado respaldo a su padre)", dado que, de no hacerlo, esto le generará "un costo obligado del punto de vista del prestigio de cuestiones tan sensible como es la ética de resguardo, cuidado y protección de los niños".