Cercanos de Eduardo Macaya discutieron guardar los abusos como secreto de familia

El expediente del caso de Eduardo Macaya, declarado culpable por dos cargos de abusos de menores, entregó mayores detalles sobre la reacción de la familia al conocerse los hechos.

Según publicó La Tercera, además de los testimonios de las víctimas y de parientes que fueron testigos de las principales declaraciones de las menores, también se entregaron nuevos antecedentes sobre otros involucrados en la investigación.

Antes de la denuncia penal, presentada el 30 de mayo, algunas mujeres parientes de una de las denunciantes -una adolescente de 12 años- habían conocido que los hechos ocurrieron "cuando ella tenía entre 8 y 9 años, en la casa de Eduardo en Placilla".

"Cuando voy viendo los videos quedé de una pieza", dijo la testigo, quien recordó que "me paré, me fui a la cocina donde estaba mi mamá y se los mostré (los videos), y le dije a ella que esto también me lo había hecho Eduardo cuando chica", por lo que la mujer de ahora 40 años también se convirtió en víctima para la Fiscalía.

En este mismo expediente hay antecedentes sobre que la familia más cercana de Macaya buscó que los hechos no se hicieran públicos, temiendo que el imputado "se iba a pegar un tiro, que la familia se dividiría y que era mejor evitar la denuncia y mantener todo 'en familia'".

Además, cuando la tía de la adolescente dijo a la familia que lo principal era proteger a las menores, una de las parientes directas del acusado la emplazó, cuestionando que si ella de verdad quería que Eduardo Macaya, el patriarca, fuera a la cárcel y sufriera vejaciones sexuales por parte de otros reos, ya que "ese era el castigo" de una persona que comete ese tipo de delitos.

Esta tensión familiar siguió hasta que la mujer recordó los hechos y presentó la denuncia, momento en que recibió una llamada de Macaya, diciendo que sabía que los niños no mienten "y que si me había hecho algo, que lo perdonara, me decía: qué puedo hacer por ti, eso lo repetía; le dije que las cosas estaban claras, que viera los videos, que estaba tocando a su (pariente), decía que no se acordaba, le dije que se autodenunciara y ahí terminó la conversación".

TRIBUNAL NO ACCEDIÓ A REVOCAR ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL

Tras ser condenado, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando no accedió este miércoles a revocar el arresto domiciliario total para Eduardo Macaya, quien abandonó el recinto por una salida secundaria.

El Ministerio Público, que pide una pena de 12 años de cárcel por esta causa, originalmente lo había acusado de cuatro hechos de abuso sexual reiterado en Placilla.

A pesar de que la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins valoró el veredicto condenatorio, la persecutora Javiera Oro anunció que presentará una apelación ante la Corte de Apelaciones de Rancagua con el objetivo de revocar la medida cautelar del condenado.

"Una vez concluido el debate del veredicto, viene otro debate, que es el artículo 343, donde las partes solicitan la pena que están pidiendo al tribunal y, luego de ello, considerando que se trata de abusos sexuales reiterados, solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva, porque entendemos que no hay derecho a pena sustitutiva alguna, y las circunstancias procesales del imputado variaron", detalló la fiscal Oro.

En ese sentido, la persecutora indicó que "solicitamos el cambio de esa medida cautelar, sin embargo, el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación verbal, entonces interpondremos el recurso de manera escrita".

Dicha solicitud debe ser respondida, a más tardar, hasta el sábado 13 de julio; mientras que la lectura de sentencia quedó fijada para viernes el 19 de julio, a las 12:30 horas.