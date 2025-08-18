Chofer de bus fue detenido por abuso sexual contra jueza de familia

Un hombre de 36 años, de nacionalidad chilena, fue detenido por el presunto delito de abuso sexual en contra de una jueza de un Tribunal de Familia de Iquique.

Según fuentes policiales, el suceso se produjo la noche del sábado, cuando la magistrada abordó un bus de la empresa San Andrés con destino a Arica en el terminal rodoviario de la ciudad.

La víctima, al momento de subir su equipaje a la máquina, fue abordada por el chofer, quien -de acuerdo con la denuncia- aprovechó para tocarle un glúteo. Ante esto, la jueza acudió a Carabineros cuando el bus fue fiscalizado por los policías a la salida de Iquique en la Ruta A-16.

La rápida acción de la magistrada permitió la inmediata detención del chofer, identificado con las iniciales Y.A.L.L.

El acusado fue puesto a disposición del Ministerio Público, y se espera que pase a control de detención en el Juzgado de Garantía de Iquique para enfrentar los cargos.

La Fiscalía de Tarapacá, por su parte, solicitó al tribunal la reserva de la audiencia, argumentando que aún restan diligencias pendientes para complementar la investigación. Esta medida fue acogida por el juzgado.