Corte de Rancagua ratificó la prisión preventiva para Eduardo Macaya

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó este viernes la prisión preventiva a la que está sujeta Eduardo Macaya, luego de ser condenado a seis años de presidio por abuso sexual contra menores.

El padre del senador UDI permanecerá recluido en el módulo 86 de la cárcel de esa ciudad, donde está desde hace ya una semana.

"Si bien la condena impuesta al acusado no se encuentra firme, los nuevos antecedentes antes referidos y detallados en la resolución impugnada, justifican sobradamente la imposición de la prisión preventiva, la que en ningún caso puede calificarse como una pena anticipada, pues su finalidad no es adelantar la ejecución de la eventual condena, sino garantizar de manera eficaz que el imputado se mantenga sometido al procedimiento, hasta que no se resuelva de manera definitiva su situación procesal", se lee en el fallo.

Macaya fue enviado de vuelta a la Cárcel de Rancagua por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando el viernes pasado. Pero a diferencia de la primera vez tras la dictación del fallo condenatorio, cuando estuvo sólo tres días recluido y en una unidad médica, ahora fue ingresado al sector correspondiente al delito imputado.

Mientras tanto, la defensa de Macaya sigue a la espera de que la Corte Suprema analice el recurso de nulidad que ingresó el lunes su abogado Sergio Salas, con el que busca que el máximo tribunal anule el juicio y ordene la realización de un segundo proceso.