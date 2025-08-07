Escolar es acusado de violar a compañera en colegio de Quilleco

Un adolescente de 16 años, estudiante del Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero de la comuna de Quilleco, fue formalizado por lo delitos de abuso sexual y violación a una compañera en una sala de clases del colegio, a quien presuntamente atacó ejerciendo fuerza y sin que ella fuera socorrida por alguien a pesar de pedir auxilio, según la Fiscalía del Biobío.

Los delitos ocurrieron durante la jornada escolar del 5 de agosto pasado, y la víctima, de 15 años, reveló lo sucedido a su madre, quien la llevó a un centro asistencial donde finalmente se activó el protocolo respectivo, denunciándose el hecho ante Carabineros y generándose la investigación.

Las conclusiones de las diligencias efectuadas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Los Ángeles y los peritajes médicos permitieron a la Fiscalía formular cargos en contra del imputado.

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles le impuso al adolescente la medida cautelar de arresto domiciliario total y se otorgó un plazo de tres meses a la Fiscalía para culminar la investigación.

Comunicado del liceo

Mediante un comunicado, el Liceo Francisco Bascuñán Guerrero aseguró que "el día 5 de agosto se activaron tos protocolos institucionales frente a una situación que involucra a estudiantes de enseñanza media. A raiz de ello, se realizaron acciones inmediatas, incluyendo el contacto con los apoderados, la notificación a las autoridades competentes y el inicio de una investigación interna".

La institución detalló que a raíz de este caso hay tres procesos en paralelo: además de la indagatoria del Ministerio Público, confirmó la intevención del Tribunal de Familia y una "investigación interna del establecimiento, que definirá las medidas pedagógicas, psicosociales y/o disciplinarias correspondientes".

"Como comunidad educativa rechazarnos rotundamente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros estudiantes, reafirmamos nuestro compromiso con la sana convivencia, la protección de los derechos y el bienestar de todos y todas", señaló el documento.

"Confiamos en que el debido proceso permitirá esclarecer los hechos, y reiteramos que se tomarán todas las medidas pertinentes, conforme a la normativa vigente y nuestros protocolos institucionales", concluyó.