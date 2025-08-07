Escolar es acusado de violar a compañera en colegio de Quilleco
Fue detenido y quedó con arresto domiciliario por el tiempo de la investigación.
Un adolescente de 16 años, estudiante del Liceo Bicentenario Francisco Bascuñán Guerrero de la comuna de Quilleco, fue formalizado por lo delitos de abuso sexual y violación a una compañera en una sala de clases del colegio, a quien presuntamente atacó ejerciendo fuerza y sin que ella fuera socorrida por alguien a pesar de pedir auxilio, según la Fiscalía del Biobío.
Los delitos ocurrieron durante la jornada escolar del 5 de agosto pasado, y la víctima, de 15 años, reveló lo sucedido a su madre, quien la llevó a un centro asistencial donde finalmente se activó el protocolo respectivo, denunciándose el hecho ante Carabineros y generándose la investigación.
Las conclusiones de las diligencias efectuadas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Los Ángeles y los peritajes médicos permitieron a la Fiscalía formular cargos en contra del imputado.
El Juzgado de Garantía de Los Ángeles le impuso al adolescente la medida cautelar de arresto domiciliario total y se otorgó un plazo de tres meses a la Fiscalía para culminar la investigación.
Mediante un comunicado, el Liceo Francisco Bascuñán Guerrero aseguró que "el día 5 de agosto se activaron tos protocolos institucionales frente a una situación que involucra a estudiantes de enseñanza media. A raiz de ello, se realizaron acciones inmediatas, incluyendo el contacto con los apoderados, la notificación a las autoridades competentes y el inicio de una investigación interna".
La institución detalló que a raíz de este caso hay tres procesos en paralelo: además de la indagatoria del Ministerio Público, confirmó la intevención del Tribunal de Familia y una "investigación interna del establecimiento, que definirá las medidas pedagógicas, psicosociales y/o disciplinarias correspondientes".
"Como comunidad educativa rechazarnos rotundamente cualquier acto que atente contra la integridad de nuestros estudiantes, reafirmamos nuestro compromiso con la sana convivencia, la protección de los derechos y el bienestar de todos y todas", señaló el documento.
"Confiamos en que el debido proceso permitirá esclarecer los hechos, y reiteramos que se tomarán todas las medidas pertinentes, conforme a la normativa vigente y nuestros protocolos institucionales", concluyó.