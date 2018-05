Presidente Piñera por caso Ámbar: No estamos de brazos cruzados

El Presidente Sebastián Piñera se refirió este martes a caso de la pequeña Ámbar -niña que falleció la semana pasada luego de ser violada presuntamente por la pareja de su tía-, solidarizó con la familia y anunció las medidas que su Gobierno planea implementar para detener este tipo de casos.

Aprovechando una conmemoración por el Día del Trabajador y acompañado por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, la senadora Carolina Goic, presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara Alte, y actores del mundo sindical, el Presidente reflexionó sobre la muerte de la niña y prometió que su Administración no se quedará de brazos cruzados.

"Quiero recordar lo que ocurrió con una niña chilena que aún no cumplía dos años y que se llamaba Ámbar. Nuestro Gobierno no está de brazos cruzados", afirmó.

"Ya nos querellamos contra los responsables de ese brutal asesinato y adicionalmente vamos a legislar para aumentar los plazos de prescripción. Esto, para que los delitos sexuales contra nuestros niños no queden impunes", agregó Piñera.

"Ahí hay medidas muy concretas que hemos tomado en este frente y quiero decirle a la familia de Ámbar que nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes", concluyó el Mandatario.

Diputado Mirosevic: "Vamos a apoyar iniciativas de ese estilo"

Por su parte, el diputado opositor Vlado Mirosevic (Partido Liberal) se mostró de acuerdo con las medidas anunciadas por el Gobierno y desechó la idea de legislar para traer de vuelta la pena de muerte.

"Hay dos cosas relevantes a las que hay que referirse sobre esto. El Gobierno anunció que va a aumentar el periodo de prescripción para estos de delitos de abusos sexuales hacia menores y yo estoy de acuerdo con eso. Me gustaría ver el detalle de su propuesta pero, en general, soy partidario de que eso se produzca", dijo el parlamentario.

"El Gobierno también ingresó hace un mes atrás un proyecto para aumentar las penas por los delitos para abusos sexuales de menores de 14 años. También soy partidario de que eso suceda, en general vamos a apoyar iniciativas de ese estilo", agregó.

"No puedo decir lo mismo sobre la pena de muerte. En el Partido Liberal nosotros no apoyamos esa iniciativa. Más bien, quien cometa un delito atroz –como el que ha sucedido con Ámbar- tendrá que pagarlo en la cárcel y, si es necesario, tendrá que secarse en la cárcel pero no soy partidario de la pena de muerte", concluyó Mirosevic.