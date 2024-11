Revelan qué conversó la diputada Orsini con la denunciante de Jorge Valdivia

La diputada Maite Orsini (Frente Amplio) explicó a la Fiscalía que contactó a la mujer que denunció por violación a su expareja, el otrora futbolista Jorge Valdivia, sólo para entregarle información que la pudiera ayudar a contextualizar lo ocurrió la noche de los hechos.

La noche del lunes, la parlamentaria publicó un video en Instagram donde expresó cómo ha sido este periodo en medio de la formalización del exseleccionado nacional, quien tras cumplir prisión preventiva, ahora está bajo arresto domiciliario nocturno.

Orsini afirmó que cuando se enteró de la denuncia puso a disposición todo tipo de ayuda e incluso ofreció hablar con una de las denunciantes y ella la llamó: "Le transmití que no quería revictimizarla, que estaba disponible para lo que necesitara", dijo.

Según publicó hoy La Tercera, el pasado 11 de noviembre la parlamentaria compareció como testigo ante la persecutora regional Oriente, Lorena Parra, y el fiscal adjunto Rodrigo Celis, en medio de la indagatoria y relató las motivaciones para contactar a la mujer: "Casualmente, con la primera denunciante, tenemos un amigo en común, quien nos contactó", afirmó, de acuerdo con el vespertino.

"Yo a ese amigo le señalé que, si la víctima de la primera denuncia quisiera llamarme, estaba disponible para lo que ella estimara en que la pudiera ayudar. Fue así como, L. le entrega mi número de contacto y ella me llama desde un número de teléfono de un amigo", dijo la diputada.

En la conversación con la denunciante, ocurrida el miércoles 23 de octubre, "yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues, no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño. Pero me pareció importante contarle que, esa noche, del domingo 20.10.24, Jorge, me mandó cerca de 100 mensajes, desde, todo indica, dentro del departamento de ella, la denunciante", aseguró Orsini.

Los mensajes

La diputada detalló en su declaración ante la Fiscalía que "en esos mensajes, Jorge no me dice directamente que él en esos momentos estaba con una mujer, pero hay una frase en la que me dice que, desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentro poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos".

"Él siguió escribiéndome hasta un poco pasado las 12 (de la noche) y ahí me deja escribir. De esa conversación, a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado", declaró la militante del FA.