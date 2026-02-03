Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Detenido por robo escapó esposado desde un Cesfam en zona sur de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sujeto había sido arrestado por un asalto a un taxista y huyó durante la constatación de lesiones en San Bernardo y sectores aledaños.

Detenido por robo escapó esposado desde un Cesfam en zona sur de Santiago
 ATON
Carabineros mantiene un intenso despliegue de búsqueda en la zona sur de la capital luego de que un detenido escapara durante la noche del lunes desde un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna de San Bernardo.

El hombre había sido arrestado por su presunta participación en un robo con intimidación contra un taxista ocurrido en calle San Francisco, donde actuaron al menos cinco individuos.

Tras su captura, fue trasladado por funcionarios policiales al Cesfam del sector para constatar lesiones, instancia en la que aprovechó un descuido para darse a la fuga, todavía esposado.

Según información preliminar, el individuo habría huido por calle El Mariscal, vía que conecta San Bernardo con La Pintana, y se sospecha que podría haberse ocultado en una empresa avícola ubicada en ese sector.

Durante toda la noche, Carabineros desplegó patrullajes terrestres y efectivos especializados para dar con su paradero, aunque hasta esta mañana el prófugo no ha sido recapturado. El resto de los involucrados en el asalto continúa siendo buscado por la policía.

