Arica: Histórica incautación de 20 toneladas de madera impregnadas de cocaína pura

Una histórica incautación se hizo esta jornada en el puerto de Arica, después de la detección de un cargamento de 20 toneladas de madera que estaba impregnado de cocaína de alta pureza.

La carga provenía de Bolivia y tenía como destino la ciudad española de Barcelona, pero fue detectado tras una investigación y trabajos de inteligencia sobre el foco criminal de los puertos de Arica e Iquique.

En las indagaciones, se constataron una serie de irregularidades y en el procedimiento se activaron los protocolos de la Armada, que trajo canes detectores de drogas a inspeccionar el cargamento.

Posteriormente, parte de los tablones fueron marcados y sometidos a análisis por personal de salud, que confirmó que las 20 toneladas aproximadas de madera estaban impregnadas con cocaína de alta pureza.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, informó que a la carga "se le hizo un análisis que ya se había practicado en semanas anteriores. Nuestros canes dieron positivo (al hallazgo de la droga) de manera inmediata y, luego, tuvimos que esperar los análisis de laboratorio, que tardaron poco más de un mes en llegar".

Sin embargo, "lo que hemos tenido en embarques anteriores es que entre el cinco y el 10% de la carga corresponde a droga. En este caso, si hablamos de casi 20 toneladas (de carga), estaríamos calculando entre una o dos toneladas de cocaína. Pero eso lo responderemos adecuadamente cuando se analice todo el cargamento", añadió.