Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.3°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Arica y Parinacota
Tópicos: País | Policial | Drogas

Arica: Histórica incautación de 20 toneladas de madera impregnadas de cocaína pura

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La carga provenía de Bolivia y tenía como destino la ciudad española de Barcelona.

Fiscalía calcula que entre mil y dos mil kilos totales de la droga se encuentran al interior.

Arica: Histórica incautación de 20 toneladas de madera impregnadas de cocaína pura
 ATON (referencial)

El cargamento fue sometido a análisis tras una investigación y trabajos de inteligencia desarrollados por Fiscalía sobre el foco criminal de los puertos de Arica e Iquique.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una histórica incautación se hizo esta jornada en el puerto de Arica, después de la detección de un cargamento de 20 toneladas de madera que estaba impregnado de cocaína de alta pureza. 

La carga provenía de Bolivia y tenía como destino la ciudad española de Barcelona, pero fue detectado tras una investigación y trabajos de inteligencia sobre el foco criminal de los puertos de Arica e Iquique.  

En las indagaciones, se constataron una serie de irregularidades y en el procedimiento se activaron los protocolos de la Armada, que trajo canes detectores de drogas a inspeccionar el cargamento.

Posteriormente, parte de los tablones fueron marcados y sometidos a análisis por personal de salud, que confirmó que las 20 toneladas aproximadas de madera estaban impregnadas con cocaína de alta pureza.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, informó que a la carga "se le hizo un análisis que ya se había practicado en semanas anteriores. Nuestros canes dieron positivo (al hallazgo de la droga) de manera inmediata y, luego, tuvimos que esperar los análisis de laboratorio, que tardaron poco más de un mes en llegar". 

Sin embargo, "lo que hemos tenido en embarques anteriores es que entre el cinco y el 10% de la carga corresponde a droga. En este caso, si hablamos de casi 20 toneladas (de carga), estaríamos calculando entre una o dos toneladas de cocaína. Pero eso lo responderemos adecuadamente cuando se analice todo el cargamento", añadió. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada