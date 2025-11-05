Fiscalía indaga presuntas inconsistencias en pesaje de droga incautada

El Ministerio Público dispuso diligencias a la PDI por presuntas inconsistencias en informes, emitidos por centros de salud, sobre el pesaje de droga incautada por las policías, en el marco de la cadena de recepción y destrucción de sustancias ilícitas.

La indagatoria responde a lo advertido el mes pasado por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien adelantó en la Enade que informes de auditorías -todavía sin publicar- dan cuenta de fallas de registro y diferencias de peso de los decomisos.

Si bien la Brigada Anticorrupción de la PDI se desplegó en varios recintos asistenciales de la capital este miércoles, incautando -por ejemplo- actas de recepción de droga desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur, la Fiscalía señaló que es muy temprano todavía para hablar de la comisión de delitos.