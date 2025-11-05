Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.0°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Drogas

Fiscalía indaga presuntas inconsistencias en pesaje de droga incautada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio Público dispuso diligencias a la PDI por presuntas inconsistencias en informes, emitidos por centros de salud, sobre el pesaje de droga incautada por las policías, en el marco de la cadena de recepción y destrucción de sustancias ilícitas.

La indagatoria responde a lo advertido el mes pasado por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien adelantó en la Enade que informes de auditorías -todavía sin publicar- dan cuenta de fallas de registro y diferencias de peso de los decomisos.

Si bien la Brigada Anticorrupción de la PDI se desplegó en varios recintos asistenciales de la capital este miércoles, incautando -por ejemplo- actas de recepción de droga desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur, la Fiscalía señaló que es muy temprano todavía para hablar de la comisión de delitos.

Síguenos en Google News
Las + leídas