Incautan en Alto Hospicio 136 kilos de droga destinados a La Araucanía

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Tarapacá logró interceptar el traslado de 136 kilos de droga y 35 mil cigarrillos -avaluados en más de un millón y medio de dólares- que tenían como destino final la Región de La Araucanía.

El procedimiento culminó con la detención de un individuo que coordinaba el traslado de cannabis sativa desde la comuna de Alto Hospicio hacia las ciudades de Temuco y Lautaro. El sujeto pasará a control de detención en las próximas horas para su posterior formalización.

El seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campusano, valoró el resultado del procedimiento y lo vinculó con el Plan Regional Contra el Crimen Organizado: "Esto es fruto de una investigación, de un trabajo muy profesional que felicitamos, tanto del Ministerio Público como de la Policía de Investigaciones".