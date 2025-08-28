PDI allanó 30 casas en Villa Francia en busca de droga y armas

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó este jueves un amplio operativo en Villa Francia, comuna de Estación Central, que contempló allanamientos simultáneos en al menos 30 inmuebles del sector.

Los procedimientos se concentraron en las calles El Tenis, Luis Infante Cerda y Yelcho en esa comuna, y apuntaban la búsqueda de drogas y armas de fuego.

En paralelo, esa unidad de la policía civil desarrolló operativos en la misma línea en las comunas de Curacaví, María Pinto, Maipú y Cerrillos.

Estos allanamientos culminaron con un total de 18 personas detenidas, y la incautación de gran cantidad de drogas y armamento, así como de 20 millones de pesos en efectivo.

"Se trata de un clan familiar que fue mutando debido al poder adquisitivo que obtuvo producto de las drogas, y que ya trataba de montar empresas ficticias y estaba adquiriendo bienes", explicó el subprefecto Juan Pardo, de la Bicrim de Cerrillos.

El funcionario además informó que en María Pinto, descubrieron "una parcela que mantenía una especie de búnker subterráneo, que estimamos podría ser para guardar la droga que les llegaba en cierta temporada".

Todos los detenidos fueron trasladados hasta la Bicrim de Cerrillos, donde se tomó un resguardo particular: quienes concurrieron al cuartel tuvieron que usar mascarillas, porque uno de los acusados padece tuberculosis.