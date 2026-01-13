Emergencia en el río Maullín: Paula Narváez fue rescatada tras accidente en kayak

Un intenso operativo de emergencia se desplegó durante la tarde del lunes en la Región de Los Lagos, luego de que la exministra y embajadora saliente de Chile ante la ONU, Paula Narváez, sufriera un accidente mientras realizaba una excursión en kayak.

Según informó La Tercera, la militante del Partido Socialista (PS) formaba parte de un grupo de siete personas —cuatro adultos y dos menores— que navegaban por el río Maullín a la altura del sector El Gato cuando, por causas que aún se investigan, quedaron atrapados en medio del cauce.

Tras recibir el aviso, personal de Carabineros se trasladó hasta el puente Chinchihuapi, donde encontraron a los primeros tres excursionistas que habían logrado salir por sus propios medios.

De acuerdo con el medio citado, se estableció que la embajadora y otras dos personas permanecían en un punto crítico del río, refugiadas sobre unos troncos para evitar ser arrastradas por la corriente, y, ante la complejidad del terreno, se utilizó un dron de Bomberos para confirmar la ubicación exacta de los afectados antes de iniciar las maniobras de extracción.

El rescate final fue ejecutado por un equipo compuesto por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, voluntarios de Bomberos y rescatistas en botes salvavidas. Cerca de las 19:00 horas, los equipos lograron poner a salvo a la totalidad de los excursionistas, incluyendo a Narváez.

Tras el procedimiento, se constató que ninguno de los involucrados presentaba lesiones, finalizando el operativo de manera exitosa y sin lamentar heridos.

Este accidente ocurre en un momento de transición profesional para Narváez, quien se encuentra a pocos días de concluir su misión diplomática en Nueva York. La exministra dejará su cargo ante las Naciones Unidas el próximo 17 de enero para trasladarse a Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).