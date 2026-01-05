Corte ordena a banco devolver más de $12 millones a clienta estafada con el “cuento del tío”

La Corte de Apelaciones de Talca condenó a BancoEstado a devolver más de 9,6 millones de pesos a una clienta, luego de establecer que el banco actuó con negligencia en una estafa ocurrida en 2021, conocida popularmente como el "cuento del tío".

Según indica el fallo judicial, al que tuvo acceso El Desconcierto, un tercero se hizo pasar por ejecutivo del banco, entregó datos personales y bancarios para ganar la confianza de la víctima y la indujo a ingresar sus claves en un sitio web falso.

Entre el 12 y 13 de mayo de 2021, se realizaron 17 operaciones en su cuenta corriente, línea de crédito y tarjeta asociada, que incluían transferencias, compras online, avances en efectivo, giros y solicitudes de crédito por un total de $9.610.380.

Pese a tratarse de transacciones inusuales y ajenas al comportamiento habitual de la clienta, la entidad bancaria no activó alertas ni medidas preventivas.

Tras denunciar los hechos ante la PDI y presentar un reclamo, el banco restituyó solo 35 UF y responsabilizó a la clienta por la entrega de sus claves. El caso fue revisado primero por el Segundo Juzgado de Policía Local de Talca y luego por la Corte de Apelaciones.

El tribunal determinó que la clienta actuó engañada y no incurrió en dolo ni culpa grave. Según la Ley N°20.009, el banco solo puede eximirse si acredita judicialmente dolo o culpa grave del usuario, lo que no ocurrió.

Además, se concluyó que el banco vulneró la Ley del Consumidor al no resguardar datos ni detectar operaciones sospechosas, por lo que se ordenó la devolución del dinero defraudado, el pago de 3 millones de pesos por daño moral y una multa de 150 UTM.