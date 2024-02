Estafas suben de nivel: llamada automática antecede a mensajes con links falsos

Ya se ha hecho común recibir mensajes de texto -vía WhatsApp o SMS- desde remitentes desconocidos y con detalles sobre la no entrega de un envío postal, debiendo el remitente "actualizar información" en un link asociado.

Efectivamente, son fraudes. Al hacer click en el enlace las personas se arriesgan a entregar datos sensibles en sitios web fraudulentos, perder control de sus cuentas de mensajería e incluso de su teléfono.

Ya alertados, son muchos los que ignoran o eliminan estos mensajes, y en muchos casos bloquean el número que los envía. Sin embargo, los estafadores -locales o extranjeros- se las ingenian para dar "un paso más" y ahora también realizan llamados telefónicos, adelantando el envío de un mensaje con la información.

Y es que claro, acostumbrados a "hablar" con robots en call centers de servicios, las personas podrían confiar más en una llamada, aunque sea automatizada, que anuncia algo que pasará.

La recomendación es siempre la misma, no hacer click en ningún link que llegue a través de mensajes; además, si quieres revisar alguna información teclea tú mismo la dirección del sitio web en el dirección en tu navegador, no ingreses claves en portales sospechosos y no nunca creas que te ganaste el premio que anuncia un número desconocido.