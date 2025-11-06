Estudiante de pedagogía en la UFRO lleva una semana desaparecida

A una semana de la desaparición de Constanza Figueroa Mariqueo, de 18 años, continúa la búsqueda en Temuco, a cargo del OS-9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía, que hasta ahora no ha obtenido resultados que permitan ubicarla.

La joven, estudiante de primer año de Pedagogía en Historia, fue vista por última vez el 30 de octubre, cuando salió de su casa rumbo a la Universidad de La Frontera, pero nunca llegó a clases.

La familia de Constanza, junto con la comunidad universitaria, mantiene activa la búsqueda y ha solicitado a la ciudadanía entregar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

La situación se ha visto complejizada por la circulación de "noticias confusas" en redes sociales, lo que ha llevado a las autoridades a intervenir para aclarar la situación y evitar la propagación de información errónea.

"Queremos ser claros: los únicos casos de secuestro confirmado en la región corresponden a situaciones entre personas vinculadas a actividades delictuales. Los demás hechos que se han comentado públicamente están siendo investigados como casos policiales específicos, con avances que deberá precisar el Ministerio Público", informó el seremi de Seguridad Pública de La Araucanía, Israel Campuzano.

"Llamamos a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales y a no dejarse llevar por versiones que pueden generar alarma innecesaria", añadió la autoridad.

Actualmente, Carabineros de Chile y la Fiscalía de Temuco se encuentran abocados a la búsqueda de Constanza, desarrollando intensas diligencias para dar con su paradero.

Sin embargo, hasta el momento, los esfuerzos no han arrojado resultados concluyentes.

Las autoridades han reiterado el llamado a la colaboración ciudadana, solicitando cualquier información lo más clara y fidedigna posible a Carabineros, a la Fiscalía o a la propia universidad.