Por dudas y versiones contradictorias, postergan formalización de sospechoso de femicidio en el Río Maipo

Hasta el lunes fue ampliado el control de detención del hombre acusado de empujar a su pareja que el jueves cayó por una pendiente de cerca de 70 metros de altura a la ribera del Río Maipo, al considerar que el relato del imputado tiene contradicciones.

La fiscal a cargo de la investigación, Yasna Pastén, explicó que el parte policial "dice que dos personas, hombre y mujer, están discutiendo y que al parecer el hombre la habría arrojado. Por lo tanto se entiende que quien llama a carabineros está viendo lo que está pasando".

Lo anterior no tiene relación con el relato que el acusado dio a carabineros, ya que cuando les habla a los funcionarios, "todavía no detenido, dice más o menos una situación similar pero que ella entre que se arroja sola o fue algo accidental".

Luego, la persecutora mencionó que en su declaración a los funcionarios de la Brigada de Investigaciones de la PDI, el hombre "dice que él está al interior de esta carpa cuando ella cae; o sea que ni siquiera la ve caer, por lo tanto la contradicción es fundamental", para pedir la ampliación de la detención por tres días.

La PDI investiga si las heridas que tiene el acusado son compatibles con las que presentó la víctima, ya que el sujeto fue encontrado al lado del cuerpo de la mujer y afirmó que en el intento de bajar a socorrer a su pareja cayó por la pendiente, por lo que aún no descartan que ambos cayeran, efectivamente, desde el mismo lugar.

El acusado está detenido por el delito de femicidio, ya que la Fiscalía tampoco ha descartado esta hipótesis, aunque no existen antecedentes sobre violencia intrafamiliar; sí existe una detención antigua de la PDI por tráfico de drogas bajo la Ley 20.000.

HIJOS PUDIERON SER TESTIGOS DE LO OCURRIDO

El jefe de la Brigada de Homicidios Sur, Jorge Abatte, detalló que los peritos están empadronando a los familiares de la víctima y también a personas "que pudieran estar relacionadas con la investigación y, principalmente, la búsqueda de testigos presenciales".

"Ella no registra ningún tipo de antecedentes penales por lo menos en nuestra institución, y también estamos en conocimiento que hay dos menores que serían hijos de ella, no de él. Por lo menos los menores estarían en el lugar y no está claro si ellos habrían presenciado esta situación", explicó.