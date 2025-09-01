Gendarmería frustró fuga de cinco reos desde la cárcel de Puente Alto

Un intento de fuga de cinco reos desde la cárcel de Puente Alto fue frustrado por Gendarmería este lunes.

De acuerdo a antecedentes entregados, el hecho se registró durante la madrugada, cuando los cinco reos alcanzaron distintos puntos del penal y activaron las alarmas: dos de ellos lograron llegar hasta el sector de línea de fuego, mientras que los otros tres alcanzaron a desplazarse hasta los patios de la sección ingreso.

Al penal concurrió personal antimotines especializado de Gendarmería, mientras que en el exterior Carabineros realizó un patrullaje aéreo para brindar apoyo.

En el control de la situación, los cinco reclusos resultaron con diversas contusiones, por lo que fueron atendidos por personal médico. Posteriormente, fueron trasladados a una celda de contención.

Los internos registran diferentes condenas por robo con violación, porte ilegal de armas, robo con sorpresa, robo con intimidación y receptación de vehículos motorizados.