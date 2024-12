Hombre está en riesgo vital tras ser baleado por asaltante en el Parque Bustamante

Un hombre de 34 años quedó en riesgo vital tras recibir disparos por asaltantes en la comuna capitalina de Ñuñoa.

Según la información policial, el hecho se produjo de madrugada, alrededor de las 02:30 horas, en el Parque Bustamante, específicamente en Avenida General Bustamante con Calle Mujica.

La víctima y su pareja estaban conversando en una banca cuando fueron abordadas por tres delincuentes que, tras bajarse de un automóvil, los intimidaron con un arma de fuego, exigiéndoles sus pertenencias y las llaves de su motocicleta.

Tras un forcejeo, un ladrón le disparó al afectado en el pecho.

La víctima, malherida, y la mujer, que resultó ilesa, se trasladaron en la moto hasta un servicentro ubicado en Avenida Vicuña Mackenna con Malaquías Concha, donde el hombre se desvaneció, siendo asistido por trabajadores del local y trasladado a la ex Posta Central, donde se encuentra en riesgo vital.

"(La víctima) iba en motocicleta y una persona iba gritando atrás que supuestamente le llegaron unos disparos. Supuestamente fue un asalto, pero la persona iba gritando, iba sin casco. Se escuchó un disparo, como un escopetazo", relató un testigo a Cooperativa.

La madre del afectado dio a conocer que éste último es padre de dos hijos y manifestó que "¿por qué le dispararon, para qué? No tiene sentido que le disparen. ¿Por qué no se llevaron la moto? Si él se puede comprar otra, pero por qué la vida de un ser humano. Yo no sé con qué secuelas va a quedar, no tengo idea, lo operaron pero no sabemos en qué condiciones está".

Según la última actualización del recinto asistencial, el estado de salud de la víctima es favorable, ya que no se encuentra en riesgo vital, pero todavía permanece grave. Asimismo, se informó que deberá ser intervenido nuevamente en las próximas horas.

Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque, mientras la PDI continúa con las diligencias para dar con el paradero de los responsables.