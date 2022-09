Hombre fue hallado muerto luego de salir de su casa a comprar en Recoleta

Un hombre de 40 años fue hallado muerto en la vía pública en la comuna de Recoleta, un presunto asesinato que ocurrió luego de que la víctima saliera de su casa a comprar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el cuerpo del fallecido, de nacionalidad peruana, fue encontrado en la calle Olivos.

"Lo que muestran las cámaras y lo que dicen los habitantes del cité es que él estaba cocinando; no sabemos qué le habrá faltado y salió a comprar. Fue la última compra que hizo. No sé qué habrá pasado en el transcurso del camino, no sabemos si fue asaltado, si tuvo algún altercado, este es un sector demasiado complicado", relató un familiar.

La Policía de Investigaciones revisa las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar qué ocurrió y obtener pistas sobre los responsables.