Diez carros policiales vigilan velorio de la "narco reina del TikTok"

Esta jornada se desarrolla el velorio de Sabrina Durán, conocida como la "narco reina del TikTok", quien fue acribillada en plena vía pública el pasado martes en la comuna de Padre Hurtado.

Con un amplio dispositivo policial, este miércoles llegó el féretro hasta la calle Francisco de Aguirre, en la Villa Las Praderas en Peñaflor. En el lugar se encuentran aproximadamente efectivos de Carabineros, en el marco del servicio especializado dispuesto por la institución, que incluye controles de identidad a los asistentes.

"El servicio se ha desarrollado de manera bastante tranquila, el día de ayer tuvimos una serie de coordinaciones con los familiares de acá del sector para poder ver qué era lo que se podía hacer, que era lo que no podían hacer, se conversó con ellos para que se instalara el velorio al interior de uno de los patios del block, se mantuvo la calle despejada", detalló el mayor Leonel Muñoz, a cargo de los servicios especializados.

"Estamos hablando de, entre el servicio de Orden y Seguridad y la Prefectura de Radiopatrullas, aproximadamente 10 vehículos que están estacionados de manera preventiva. Eso también puede cambiar de acuerdo a las necesidades que se puedan tener", añadió.

SE HARÁ "UN CONTROL DEL PERÍMETRO"

Desde Temuco, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que "se hace un control desde el lugar de salida del cuerpo hasta el lugar donde se produce la velatón y, posteriormente, al lugar donde se sepulta a la persona. Se hará un control del perímetro, donde se llevarán adelante los servicios funerarios".

"Ese control del perímetro implica controles de identidad, controles vehiculares, controles con drones, y, en mucho de estos casos, como es natural en seguridad, cuando no ocurre nada, no se sabe. Y, por lo tanto, en muchos funerales de alto riesgo, el servicio policial permite que no ocurra nada, normalmente sabe cuando ocurre algo", añadió el subsecretario.

"En ese caso, hay un servicio policial muy contundente en torno al funeral que ha sido de alto riesgo", cerró.

Por su parte, el alcalde de Peñaflor, Nibaldo Meza, indicó que "esperamos que el Gobierno ejecute una de las tantas medidas que nosotros le pedimos, que es desalojar aquellos departamentos que están tomados en el sector de Las Praderas por microtraficantes. Primero, estos narcotraficantes se van apostando en estos lugares; en segundo término, hay muchos departamentos que son asignaciones sociales, hay que recordar que el Serviu tiene una cuota de departamentos que lo asigna preferentemente a adultos mayores".

"Estos adultos mayores con el tiempo fallecen o muchos dellos literalmente son hostigados por estos delincuentes, y en otros casos ya definitivamente las condiciones no permiten que ellos puedan seguir viviendo ahí, y estos departamentos van quedando vacíos y los narcotraficantes se los van tomando, ya se van instalando los denominados soldados o los utilizan como bodegas como acopio de droga", agregó.

Hasta el momento no se registra lanzamiento de fuegos artificiales ni desmanes, como tampoco personas detenidas.

El funeral de "Ina", en tanto, se realizará este viernes en el Cementerio Parque El Manantial de la comuna de Maipú.