Joven ciclista fue asesinado a balazos en La Pintana
La víctima recibió al menos siete impactos de bala mientras intentaba huir.
Un ciclista de 19 años fue asesinado a balazos en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana, durante la madrugada de este jueves.
El hecho ocurrió en calle Gabriela, donde el sujeto recibió al menos siete impactos de bala al intentar huir de los autores.
El capitán Héctor Casanova comentó que "una persona que se encontraba transitando en bicicleta fue sorprendida por un grupo de sujetos que se encontraban al interior de un vehículo Kia Morning. La persona, al ver a los sujetos en el vehículo, intenta huir del lugar y los sujetos realizan aproximadamente unos 30 disparos, con un seguimiento hasta calle Aragón, donde dan muerte a la persona".
Por el momento no se registran detenciones por este hecho.
Hasta la calle Antonio Machado, de la población Santo Tomás, de La Pintana, se trasladó @ECOH_FiscaliaRM y @Carabdechile por el homicidio en la vía pública de un adulto chileno que recibió múltiples impactos de bala, mientras transitaba en bicicleta, y falleció en el lugar. pic.twitter.com/FnZTQBlgxs— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 14, 2025