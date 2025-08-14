Joven ciclista fue asesinado a balazos en La Pintana

Un ciclista de 19 años fue asesinado a balazos en la población Santo Tomás de la comuna de La Pintana, durante la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió en calle Gabriela, donde el sujeto recibió al menos siete impactos de bala al intentar huir de los autores.

El capitán Héctor Casanova comentó que "una persona que se encontraba transitando en bicicleta fue sorprendida por un grupo de sujetos que se encontraban al interior de un vehículo Kia Morning. La persona, al ver a los sujetos en el vehículo, intenta huir del lugar y los sujetos realizan aproximadamente unos 30 disparos, con un seguimiento hasta calle Aragón, donde dan muerte a la persona".

Por el momento no se registran detenciones por este hecho.