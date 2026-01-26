Tiroteo tras partido de fútbol dejó dos fallecidos en La Florida

Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada de este lunes tras un evento deportivo de beneficencia en la comuna de La Florida.

El hecho ocurrió posterior a un partido de fútbol en Michimávida con Aconcagua, en la población O'Higgins, hasta donde llegó un grupo de sujetos que sostuvo una discusión con los asistentes.

El fiscal Sergio Ortega detalló que "según los antecedentes, darían cuenta de un enfrentamiento, el cual se habría producido posterior a un encuentro deportivo, y en cuanto al origen del mismo, es materia de investigación determinar si es que se produjo producto de enfrentamientos de bandas rivales".

"Conforme a estos antecedentes, se dispuso por parte de la Fiscalía ECOH la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios, también de Lacrim, para efectos de poder esclarecer los hechos de la investigación. Lo que sí se ha establecido es que de los fallecidos, uno de ellos presenta a lo menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro al menos ocho", precisó.

Las dos víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Eloísa Díaz de La Florida, donde se constató su fallecimiento.