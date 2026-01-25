"Trama bielorrusa": Carabineros se llevó detenida y esposada a exjueza Ángela Vivanco

La exjueza Ángela Vivanco fue detenida y esposada la noche de este domingo por el OS7 de Carabineros en el marco de su imputación en el caso de la "muñeca bielorrusa".

La detención se dio luego que los policías ingresaran y revisaran, por alrededor de una hora, el domicilio -ubicado en Las Condes- de la destituida magistrada, que está acusada de cohecho y lavado de activos.

En el operativo también estaban presentes el fiscal Marcos Muñoz, que notificó a Vivanco de la orden de detención despachada en su contra; y el defensor Jorge Balladares.

Ahora, se estima que la otrora magistrada de la Suprema sea trasladada hasta dependencias policiales y el lunes sea formalizada por la "trama bielorrusa".

El movimiento policial surge a más de una semana de que la Corte Suprema declarara admisible la querella de capítulos contra Vivanco, lo que abre la puerta a su formalización por los delitos referidos.

Las acusaciones contra Vivanco

Fiscalía sostiene que la exjueza recibió una millonaria coima en dólares para favorecer judicialmente al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM), en medio de una disputa judicial que mantenía con la cuprífera estatal Codelco.

El Ministerio Público afirma que el soborno llegó a sus manos gracias a la intermediación de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas -ambos actualmente en prisión preventiva-, que representaban a CBM en el referido litigio.

Asimismo, el ente persecutor denuncia que Vivanco no se inhabilitó de participar en las causas referentes a CBM pese a sus vínculos con Lagos y Vargas; que aceleró la tramitación de recursos a favor del consorcio; y que, posteriormente, lavó los dineros obtenidos.