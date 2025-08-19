Implicado en asesinato de periodista peruano fue detenido en Maipú

Un delincuente venezolano identificado como Olfrán Domingo Rivas Ramos, implicado en el asesinato de un periodista peruano, fue detenido en la comuna de Maipú, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

Según indicó la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, el sujeto fue sometido a un control de identidad rutinario, en el que fue sorprendido portando más de 200 gramos de ketamina.

De acuerdo a la policía peruana, Rivas es uno de los cinco sujetos involucrados en el crimen del reportero Gastón Medina, quien fue asesinado a tiros, el 20 de enero de este año, frente a su domicilio en la ciudad de Ica, en el suroeste del país vecino.

En mayo último, al informar la detención de otro implicado (alias "Barrabás"), las autoridades locales atribuyeron a Rivas (alias "Pancho") un rol de vigilancia y control del objetivo del crimen.

El sujeto enfrentó este martes la audiencia de control de detención en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago y su formalización se fijó para el viernes.

Rivas se encuentra requerido por la Justicia peruana, y ya se iniciaron los trámites para su extradición.