Centro Arte Alameda sufrió graves daños en incendio

Un incendio destruyó casi en su totalidad las dependencias del Centro Arte Alameda, ubicado en el centro de Santiago, durante la tarde de este viernes.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas, cuando en medio de manifestaciones en las cercanías de Plaza Italia se pudo divisar una gran columna de humo, que rápidamente afectó al recinto.

Tras casi dos horas de combate, el segundo comandante de Bomberos, Diego Velásquez, explicó que el recinto "se encuentra casi en su totalidad afectado por este fuego. El fuego ya fue controlado, estamos haciendo la remoción de escombros que quedan al interior, tiene una destrucción bastante importante y tenemos una propagación que surgió en el sector de la parte trasera del local de BancoEstado, que está colindante al Centro Arte Alameda".

"Hasta este minuto no tenemos bomberos lesionados producto del incendio, solamente están afectados por el humo algunos", indicó.

Todo el equipo de @CineArteAlameda se encuentra bien. No tenemos heridos. Gracias por su preocupación. Pronto entregaremos más información. #estopasaenchile pic.twitter.com/ByP7gAoGuM — Centro Arte Alameda (@CineArteAlameda) December 27, 2019

Lamentamos los daños que sufrió el Centro Arte Alameda, un lugar fundamental en la escena audiovisual y musical de Santiago. Un espacio que han conseguido a punta de esfuerzo y vocación por la cultura, que es clave como institución colaboradora de @culturas_cl @CineArteAlameda — Consuelo Valdés (@Consuelovaldesc) December 27, 2019

Posible bomba lacrimógena como causa

Testigos aseguraron que el siniestro se inició en el techo del recinto debido al lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de personal de Carabineros, lo que incluye una serie de videos que se han viralizado durante la jornada.

"No tengo antecedentes de origen y causa del incendio, los peritos están haciendo las entrevistas de rigor en este minuto (...) hay gente que me ha traído información, pero yo me voy a quedar con lo que el peritaje arroje", planteó Velásquez.

Al ser consultado sobre si una bomba lacrimógena puede causar un incendio, Velásquez precisó que "pueden ser las condiciones de la bomba, puede ser el material donde esta caiga y en este caso puntual no puedo aseverar que haya una bomba lacrimógena sea la causa de este incendio".