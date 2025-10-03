Costanera Center reabrió parcialmente tras incendio

El Mall Costanera Center reabrió sus puertas al público este viernes, aunque de manera parcial, luego del incendio registrado durante la madrugada.

El centro comercial inició sus operaciones con un retraso de aproximadamente media hora, cerca de las 09:30 de la mañana. Sin embargo, la mayor parte de las tiendas demoraron su apertura hasta pasadas las 10:00.

La zona más afectada, donde se concentró el fuego, permanece completamente cerrada al público. El tercer piso, donde se ubica la tienda de zapatillas Sketchers —foco del siniestro—, se mantendrá clausurado y se irá abriendo de forma paulatina, solo cuando las condiciones lo permitan.

Aún es visible cómo el agua utilizada para controlar el incendio sigue cayendo desde algunos sectores, complicando las labores de limpieza, y la fachada de la tienda afectada por las llamas está cubierta con una tela negra para ocultar la afectación total.

El impacto del agua se ha extendido incluso al nivel inferior. Justo debajo de Sketchers, en el segundo piso, la tienda Zara se encuentra visiblemente afectada por el agua, donde personal de Cencosud y de la propia tienda trabaja en labores de inventario y mitigación de daños.

En tanto, muchos trabajadores que esperaban la apertura de sus locales han logrado quitarse las mascarillas, ya que el olor a humo que persistía durante la mañana se ha ido disipando con el correr de las horas, aunque aún se percibe cerca del área afectada.

La apertura del tercer piso sigue sin hora confirmada, mientras se evalúa el daño total y se garantiza la seguridad.

Bomberos investiga la causa del incendio

Según información entregada por Bomberos, el incendio se inició en una pantalla corporativa al interior de Sketchers. Tras el aviso, la respuesta fue inmediata, movilizando a cerca de 150 voluntarios que se dirigieron al centro comercial para coordinar y ejecutar las labores de control de la situación.

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Santiago, señaló que, si bien el fuego no fue de gran envergadura, el mayor problema fue que "se activaron los rociadores por la temperatura que había, por lo tanto, se generó gran cantidad de agua en el piso y que también escurrió a los pisos inferiores".

"Al hacer la entrada forzada y quebrar una de las ventanas, porque eran puertas de vidrio, el humo salía con presión. Había bastante carga de humo, pero solamente lo que entró en ignición y se quemó finalmente fue todo lo que recubría la televisión", relató.

Respecto de la causa del incendio, Tromben aclaró que "sobrecarga (eléctrica) no es, porque todos los circuitos están independientes Entonces, estamos viendo qué puede ser (la razón de las llamas). Por seguridad normalmente estos aparatos se apagan durante la noche".

Dayanna Salazar, manager de The Estée Lauder, que vio afectada su tienda de maquillaje MAC Cosmetics, dijo a Cooperativa: "Tenemos agua en el interior del techo, así que la tienda no se puede abrir, porque todavía hay que esperar a que se seque, ver daños eléctricos y todo (...) Mercadería es poca la que se nos mojó".