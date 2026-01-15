Incidentes en operativo de demolición de sede de club deportivo en Lo Espejo

Personal de Carabineros busca demoler durante este jueves la sede de un club deportivo en la población José María Caro, en la comuna de Lo Espejo, ya que se ha determinado que es un punto de incivilidades.

Se trata de un recinto ubicado en La Habana con Pedro Merino Molina y que corresponde al equipo Juventud Varsovia, conocido actualmente como Juventud Polonia, el que estaría controlado por narcotraficantes.

Ante la presencia policial en el sector, un grupo de encapuchados se enfrentó con Carabineros y levantó barricadas, con el fin de evitar la realización del operativo.