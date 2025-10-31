Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Intensa búsqueda de adolescente que desapareció en aguas del Río Maipo

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue arrastrado por el caudal, que no está habilitado para el baño.

Tiene 14 años y nacionalidad boliviana.

 Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa

Equipos GOPE de Carabineros y Gersa de Bomberos lideran el operativo de rastreo.

Un amplio operativo de búsqueda se lleva a cabo, la mañana de este viernes, en la comuna de Isla de Maipo (Región Metropolitana) luego de la desaparición de un menor de 14 años que ingresó al caudal del Río Maipo.

Según información policial, el adolescente -de nacionalidad boliviana- se encontraba ayer junto a tres amigos en la ribera del río, específicamente en el sector conocido como La Villita, a la altura de la calle Gálvez.

"Un grupo de niños vino a bañarse a una zona no habilitada para el baño y, a propósito de aquello, a uno de ellos se le perdió rastro luego de sumergirse en el agua", informó el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.

Tras la alerta de los acompañantes a Carabineros, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) inició un procedimiento de búsqueda en la zona, previa instrucción del Ministerio Público.

Al procedimiento también se sumaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Isla de Maipo y de Ñuñoa, a través de su Grupo Especial de Rescate Subacuático (Gersa).

