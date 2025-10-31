Intensa búsqueda de adolescente que desapareció en aguas del Río Maipo

Un amplio operativo de búsqueda se lleva a cabo, la mañana de este viernes, en la comuna de Isla de Maipo (Región Metropolitana) luego de la desaparición de un menor de 14 años que ingresó al caudal del Río Maipo.

Según información policial, el adolescente -de nacionalidad boliviana- se encontraba ayer junto a tres amigos en la ribera del río, específicamente en el sector conocido como La Villita, a la altura de la calle Gálvez.

Se constituye a las 7:15 am Puesto de Comando con servicios de emergencia, instituciones y voluntarios que colaboran en el 2do día de búsqueda del menor extraviado en el Río Maipo, sector La Villita, Isla de Maipo. Delegada Stephanie Duarte participa de coordinación #DPPTalagante pic.twitter.com/NYBtDeZvjo — Delegación Presidencial Provincial de Talagante🏛 (@DPPTalagante) October 31, 2025

"Un grupo de niños vino a bañarse a una zona no habilitada para el baño y, a propósito de aquello, a uno de ellos se le perdió rastro luego de sumergirse en el agua", informó el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.

Tras la alerta de los acompañantes a Carabineros, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) inició un procedimiento de búsqueda en la zona, previa instrucción del Ministerio Público.

Al procedimiento también se sumaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Isla de Maipo y de Ñuñoa, a través de su Grupo Especial de Rescate Subacuático (Gersa).