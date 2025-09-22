Iquique: Adolescente resultó intoxicado con alcohol en ramada

Un adolescente de 14 años resultó intoxicado con alcohol este domingo, y fue internado en riesgo vital en la UCI Pediátrica del Hospital Regional de Tarapacá Ernesto Torres Galdames.

Según los antecedentes recabados, el joven se intoxicó en medio de un evento celebrado en ramadas ubicadas en la Avenida Tadeo Haenke con Héroes de la Concepción.

Este lugar ha sido identificado como un evento privado que, sin embargo, contaba con los permisos pertinentes del municipio y otras autoridades.

Desde la municipalidad local, se enfatizó que el joven no participó en la "fiesta de la chilenidad" organizada por el propio municipio, aunque el incidente se produjo en las cercanías de la zona donde se desarrollaban las festividades oficiales.

El delegado presidencial Pedro Medalla detalló que "fue personal municipal quien intercepta al menor en la vía pública, el cual se dan cuenta que se encontraba en un notable estado de ebriedad, y al darse cuenta que era un menor de edad es trasladado al hospital, en donde fue contenido por personal del hospital. El joven en estos momentos se encuentra bien, ya se encuentra en Pediatría, en proceso de recuperación, no se encuentra en estado grave".

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Iquique, donde permanece internado en la unidad de paciente crítico pediátrico.

Durante la mañana, el hospital informó que el menor afectado salió de riesgo vital.

Actualmente, Carabineros se encuentra realizando diligencias para esclarecer el contexto y las circunstancias exactas en que el niño de 14 años se intoxicó.

La seremi de Seguridad Pública, Ana María Peralta, realizó "un llamado a las personas o empresas que venden alcohol a respetar la norma. Hay una norma clara y específica que dice que se tiene que exhibir la cédula de identidad al momento de comprar bebidas alcohólicas, independiente de la edad que uno tenga, eso es importante".

"Por otro lado, hacer un llamado a las familias para poder tener medidas de autocuidado, eso también incluye consumir de manera responsable, y también con los menores de edad. Como tutores tenemos que tener siempre certeza de dónde están nuestros hijos", añadió.

La investigación busca determinar cómo el menor accedió al alcohol y qué factores contribuyeron a su grave estado inicial, que lo mantuvo en riesgo vital hasta su reciente mejoría.