Lavín se querellará contra conductor del Transantiago que disparó a inspector municipal

El acalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció una querella contra el conductor del Transantiago que disparó contra el vehículo de un inspector municipal luego que este último le cursara una infracción por estar mal estacionado, hecho que el mismo jefe comunal denunció en redes sociales.

El hecho aconteció el sábado en la Avenida La Plaza con Camino El Alba y dejó el automóvil municipal con tres impactos de proyectil, ninguno de los cuales alcanzó al inspector, que no estaba en su interior.

Durante una actividad de presentación de paraderos "inteligentes" junto a la ministra de Transportes, Gloria Hutt, Lavín comentó el ataque ocurrido en la comuna y apuntó que "le manifestamos esto a la ministra y nos ha dicho hoy día que ese chofer ya fue desvinculado en el día de ayer" por la empresa Express.

"Es importante, porque ningún inspector municipal, cumpliendo su deber, puede estar expuesto a esta situación. Tenemos que hacer que estas cosas no vuelvan a pasar", sostuvo, porque "evidentemente una persona así revela un estado de estrés mental que no corresponde para un chofer del Transantiago".

Asimismo, la autoridad comunal acusó que "tenemos muchos reclamos de vecinos de buses que están en paraderos informales, que se quedan detenidos en ciertos lugares de la comuna".

"Se sale del molde"

Por su parte, la ministra Hutt se refirió al hecho de que el conductor estuviera armado, manifestó que "cuando ocurren estas situaciones salen de todos los moldes".

"Es un delito, no es algo que cuando se especifican las condiciones de conducción uno ponga una cláusula de que no debe andar armado. Damos por hecho que no pueden. Aquí se acoge a otro tipo de normativa que es de seguridad pública, y sea un conductor de Transantiago o un privado en su auto, está sujeto a esa misma normativa", expuso.

Por ahora, se desconoce la ubicación del chofer del bus.