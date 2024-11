Niña recibió un disparo en el rostro durante balacera en Lampa

Una niña de nueve años recibió un impacto balístico en el rostro este miércoles en medio de un tiroteo en la Villa Wetripantu, comuna de Lampa.

Según información preliminar, un sujeto del sector disparó contra un vehículo ocupado por la víctima y su madre cerca de las 8:00 horas, en la intersección de Avenida Michimalongo con pasaje Werken.

Familiares de la niña aseguraron que, aunque la lesión en sí es de carácter grave, no compromete órgano vital alguno, por lo que se encuentra fuera de riesgo.

Acto seguido, el tirador roció líquido acelerante sobre el vehículo del padre de la pequeña y le prendió fuego, por lo que tanto personal de Carabineros y de la PDI como de Bomberos trabajan en el lugar.

El presunto responsable del ataque es un conocido narcotraficante del sector, apodado "El Pototo", quien se dio a la fuga.

El vehículo donde se encontraba la menor tiene vidrios polarizados, de modo que sus familiares creen que el sujeto se confundió de blanco.

No obstante, el auto fue retirado del lugar por una grúa, aún cuando no se efectuaban los peritajes de la policía. Dado esto, Carabineros aseveró que el vehículo no pertenece ni fue enviado por la institución, por lo que, habría sido enviado por particulares.

"Este es un hecho de la máxima gravedad", manifestó el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, acotando que "hay que determinar si los disparos efectivamente iban dirigidos hacia este auto, hacia la adulta a cargo, y verificar cuáles son las circunstancias por las cuales se produce este hecho".

Por otro lado, la llegada de la prensa para cubrir este hecho aparentemente causó que delincuentes del sector disparen al aire para amedrentar a los medios.

El comandante Rodrigo Fuentes precisó que "personal de Carabineros está efectuando patrullajes el sector, efectuando controles" para resguardar la seguridad y dar con los responsables. A raíz de esto, se detuvo a un sujeto que mantenía una orden de detención vigente, pero que no estaría vinculado al hecho