Tópicos: País | Policial | Pandillas

Dos adolescentes extranjeros lideraban banda dedicada a los "turbazos"

Cooperativa.cl

La Policía de Investigaciones (PDI) informó sobre la detención de dos jóvenes extranjeros, menores de edad, acusados de liderar una banda criminal dedicada a los llamados "turbazos" en Talagante y Peñaflor.

Según señaló el prefecto Christian Ramírez, el grupo ingresó presuntamente al menos a 12 viviendas: "Se ejecutaron dos órdenes de entrada y registro durante la jornada de ayer, logrando la detención de dos personas, ambas menores de edad y de nacionalidad extranjera".

"Además, se incautaron diversos elementos de interés criminalístico que permiten vincular a los detenidos con la comisión de cinco delitos en el caso de uno y un delito en el caso del otro", concluyó Ramírez.

