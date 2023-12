Papá de delincuente abatido en robo: "Pido mil perdones a toda la gente"

El padre de un delincuente, que murió tras ser baleado por un carabinero en un robo frustrado en Macul, pidió disculpas públicas por los actos de su hijo.

"Si mi hijo es culpable de algo, pido mil perdones a toda la gente", dijo el hombre, identificado como Miguel Maqueira.

El padre del antisocial señaló a la prensa que "si mi hijo causó daño a alguna persona, en nombre del señor, pido mil disculpas. Nosotros somos cristianos, gente trabajadora, nos sacamos la porquería trabajando, pero uno se demora 20 años en criar, y las amistades tres segundos en destruir lo que uno crió".

El hecho ocurrió en la intersección de calle Santa Julia con Los Olmos, donde dos sujetos abordaron a una mujer, a lo que un policía de franco disparó contra uno de los asaltantes, que sostenía un arma.

Padre acusó actuar doloso

El papá del delincuente acusó que, "a pesar de que no puedo justificar lo que no tiene justificación, yo llegando acá me encontré con hechos que la misma gente (testigos) decía sin saber quién era yo".

"Primero, que los Carabineros le dijeron 'si soy choro, muere como choro' y lo dejaron desangrando", denunció.

Asimismo, acusó dolo y una cantidad "injustificada" de disparos: "El fiscal dice que fue muerte instantánea y la gente acá dice que estaba vivo y lo dejaron harto tiempo agonizar sin prestarle los primeros auxilios".