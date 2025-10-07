Presunto motochorro fue impactado por bus RED en el centro de Santiago

Un joven de 17 años, presuntamente un motochorro que se desplazaba en contra del tránsito, fue impactado por un bus RED durante la madrugada de este martes en la intersección de Nataniel Cox con Alonso de Ovalle, en la comuna de Santiago.

El hombre, de nacionalidad venezolana, fue trasladado a un recinto asistencial cercano en riesgo vital, pero ya se logró estabilizarlo.

Entre sus pertenencias se encontró un arma a fogueo, de la cual se desconoce si estaba adaptada para realizar disparos.