Actor Osvaldo Silva fue apuñalado durante asalto en el Barrio Bellavista

Delincuentes hirieron al actor Osvaldo Silva mientras robaban su vehículo la madrugada de este lunes, en el Barrio Bellavista, comuna de Recoleta.

Tras asistir a los Premios Caleuche en ese sector junto a su esposa, la también intérprete Cecilia Cucurella, sufrieron una encerrona cerca de las 1:00 horas, en un servicentro de Bellavista con Purísima.

Mientras terminaban de cargar combustible, fueron abordados por un grupo de al menos seis delincuentes a rostro descubierto, quienes los intimidaron con armas de fuego para obligarlos a descender del auto.

Fue entonces que "se generó un forcejeo con el conductor, quien resulta lesionado con un arma blanca en su brazo y su pierna izquierda, (heridas) que son de carácter leve", explicó el capitán Walter Spreng, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros.

"La victima se encuentra bien, está fuera de riesgo vital; solamente mantiene una lesión de carácter leve en su pierna y antebrazo izquierdo", remarcó el oficial, precisando que Silva ya fue atendido en un centro asistencial.

Inicialmente, Carabineros revisó cámaras de seguridad del sector, antes de que la Fiscalía instruyera a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI encargarse de las diligencias del caso.

Según los afectados, los asaltantes son jóvenes de nacionalidad chilena.