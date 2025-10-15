Adolescente de 17 años fue detenido tras violento robo en Peñalolén

Un adolescente de 17 años fue detenido tras participar de un violento robo en una casa, ubicada en Avenida Quebrada de Macul, en la comuna de Peñalolén, donde golpearon y maniataron a un hombre para robarle su vehículo.

El mayor Nicolás Sepúlveda, de Carabineros, detalló que "cuatro individuos, quienes estaban merodeando los domicilios, ingresan a uno de ellos, intimidan al propietario del domicilio, lo reducen y le sustraen diferentes especies, entre ellas el vehículo".

La situación motivó un seguimiento controlado por parte de la policía, que terminó en la comuna de Macul con la detención del adolescente, quien conducía el auto y contaba con antecedentes policiales.