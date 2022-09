Concejal de Cerrillos sufrió encerrona cuando llegaba a su casa

El concejal de Cerrillos Luis Leiva fue víctima de una encerrona durante la última jornada, en circustancias cuando llegaba a su hogar en la misma comuna.

La autoridad local conducía hacia su domicilio tras haber realizado diversas activiades durante la jornada. "Veo un auto en el pasaje, desde el que me hacen señas para que los deje pasar. Me hago a un lado, se bajan dos jóvenes, rompen los vidrios delanteros (de mi vehículo), me hacen bajar, me apuntan con arma y (me dicen) que entregue todo", relató Leiva.

El edil no opuso resistencia y entregó su auto, y resultó sin lesiones.

La policía busca a los asaltantes.