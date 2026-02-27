Conductor que huía de delincuentes chocó contra una casa en Pudahuel

Un violento episodio delictual se registró en calle Oceanía con el pasaje Haití, en la comuna de Pudahuel. Una pareja fue interceptada por un grupo de delincuentes bajo la modalidad de "abordazo", sin embargo, el choque del automóvil logró que los asaltantes desistieran del robo.

El incidente se produjo cuando las víctimas redujeron la velocidad para pasar por un lomo de toro, momento en el que aproximadamente ocho personas se abalanzaron sobre el automóvil. En un intento por esquivar el asalto, el conductor realizó una maniobra que terminó con el vehículo impactando contra la fachada de una vivienda, inmovilizándolo y reventando dos de sus neumáticos.

Tras el impacto, el conductor se vio obligado a descender del vehículo, momento en el que fue atacado violentamente por el grupo de sujetos. Según explicó la víctima: "Me bajo para tratar de defenderme y ahí es cuando me agreden con algo en la cabeza, empecé a sangrar, ahí yo veo que ya no tengo nada que hacer", fue en ese momento en que, junto a su pareja, huyeron del lugar.

Ante la imposibilidad de llevarse el vehículo debido a los daños del choque y la huida de las víctimas, los delincuentes abandonaron el lugar en dirección desconocida.

Personal de Carabineros ya se encuentra realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero de los atacantes.