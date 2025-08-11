Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago16.4°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Delincuentes robaron cerca de 15 vehículos nuevos desde una automotora

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un millonario robo afectó durante la madrugada de este lunes a la automotora Valenzuela y Délano, ubicada en la comuna de Cerrillos, donde delincuentes lograron sustraer cerca de 15 vehículos, todos nuevos, desde el interior del recinto.

El hecho ocurrió en la Avenida Pedro Aguirre Cerda a la altura del 5000. De acuerdo a la información preliminar, los antisociales actuaron con planificación, logrando romper una mampara de vidrio del local para acceder a las llaves de los automóviles y posteriormente huir con ellos.

Síguenos en Google News
Las + leídas