Delincuentes robaron cerca de 15 vehículos nuevos desde una automotora

Un millonario robo afectó durante la madrugada de este lunes a la automotora Valenzuela y Délano, ubicada en la comuna de Cerrillos, donde delincuentes lograron sustraer cerca de 15 vehículos, todos nuevos, desde el interior del recinto.

El hecho ocurrió en la Avenida Pedro Aguirre Cerda a la altura del 5000. De acuerdo a la información preliminar, los antisociales actuaron con planificación, logrando romper una mampara de vidrio del local para acceder a las llaves de los automóviles y posteriormente huir con ellos.