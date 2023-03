Un robo de vehículo se registró esta mañana en Avenida Vicuña Mackenna con calle Trinidad, donde un grupo de delincuentes intimidó a su conductor con armas de fuego y lo lanzaron al piso para la sustración.

De inmediato Carabineros, que patrullaba por el sector- inició un operativo que resultó con los tres responsables detenidos, la incautación de armas de fuego y la recuperación del automóvil -de marca BMW- sustraído.

Pese a ello, un cuarto antisocial logró huir del lugar.

La víctima del delito relató que se estaba transitando en el vehículo hasta que se encontró con un semáforo en luz roja. Al detenerse, "aparecieron tres individuos que me amenazaron con arma de fuego, me abrieron las puertas, me golpearon fuerte los vidrios uno por el lado derecho y otro por el lado izquierdo, y un tercero me gritaba".

"El que estaba por el lado del conductor me tomó y me sacó del auto, por supuesto que no opuse resistencia porque yo estaba siempre pensando que el auto me lo podrían quitar", agregó el afectado.