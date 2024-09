Detienen a dos implicados en tour delictual en poniente de Santiago

Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años y un joven de 18, identificados por víctimas como dos de los responsables de un tour delictual ocurrido la madrugada de este martes, en el sector occidente de Santiago.

Los delitos comenzaron en la comuna de Lo Prado, donde los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros ante el conductor de una aplicación, a quien encañonaron antes de registrarlo, incluso quitándole sus zapatos antes de robar su vehículo.

"El que estaba de copiloto me toma del cuello, me tira para atrás, me abre la puerta y ahí abre la puerta trasera otro personaje, que me tira del cuello. Empiezan a hurgarme; empecé a quitar las llaves del vehículo, y ahí el que estaba atrás me agarró del cuello, me empezó a asfixiar, y cuando me apuntó en la cabeza pensé solamente en mi hijo, y entregué el auto", relató la víctima.

Desde allí partieron hacia Quinta Normal, donde robaron otros dos vehículos a una pareja, también con la modalidad de la encerrona, y luego regresaron a Lo Prado, dándose inicio a una persecución que contó con apoyo del helicóptero de Carabineros.

Al verse acorralados por personal policial, los antisociales dispararon en su contra, y los uniformados respondieron con sus armas sin dejar personas heridas.

Todas las víctimas se trasladaron esta mañana a la 45° Comisaría de Cerro Navia, donde han reconocido a los detenidos como autores de estos delitos, por lo que serán acusados de robo con intimidación en las próximas horas.