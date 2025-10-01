Dos camionetas en el top 3: los 10 autos más robados en Chile

Durante el mes de agosto pasado, se robaron 1.262 vehículos en el país, dentro del universo de automóviles que cuentan con un seguro contra este tipo de delitos, según reportó la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh).

La gremial agrego que la cifra -que implica un promedio de 41 vehículos diarios- significa un aumento respecto de julio, cuando llegó a 1.233 casos.

"Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se registraron 13.831 robos de vehículos asegurados, lo que equivale a una variación de -1,4% frente a los 12 meses previos", agregó la AACh.

La estadística, que no contempla a móviles no asegurados, muestra que en los últimos 12 meses el vehículo más robado es la camioneta Toyota Hilux, con 1.006 casos, y que en 2023, por ejemplo, también fue el más afectado.

Los autos más robados en Chile a agosto de 2025

Según la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el rankng de autos más robados es: