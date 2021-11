En pocos minutos delincuentes robaron dos vehículos en Vitacura

Un grupo de al menos cinco sujetos robó dos automóviles a dos parejas distintas la noche del miércoles en Avenida Alonso de Córdova, en la comuna de Vitacura.

Pasadas las 22:00 horas, amenazaron a una pareja que pretendía subir a su vehículo marca Audi estacionado en esa calle y se llevaron tanto el auto como algunas de las pertenencias de las víctimas.

La mujer afectada relató a Cooperativa que tras ser abordados, "se suben dos a mi auto, me bajan con pistolas apuntando la cabeza, retrocedo y otro delincuente me apunta, me dice muchas groserías y me pregunta por las llaves, y le digo que están en el auto. Me empuja, le grita a los otros que estaban adentro (...) lo sacan (el vehículo) y se van".

Solo minutos más tarde y en la misma avenida, el grupo se apoderó del vehículo marca Volvo de un matrimonio que también se había estacionado allí.

El candidato a diputado Cristián Araya intentó detener con su auto la huida de los responsables después de este segundo asalto, y si bien colisionó con ellos, no logró contener su huida.

Fue entonces que una patrulla de Carabineros los siguió, pero los perdió de vista, por lo que se cursan diligencias para dar con su paradero.

Hace pocos minutos presencié una encerrona en Alonso de Córdova con Nueva Costanera. Logré chocar a los delincuentes pero no pude detenerlos. Justo pasó un radiopatrulla por el lugar pero no alcanzamos a darles alcance, huyeron por Bicentenario y luego por Costanera Norte. pic.twitter.com/z5ueVoYqWY — Cristián Araya 🇨🇱 Diputado (@cristian_arayal) November 11, 2021

Baja en este tipo de delitos

La subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, catalogó estos hechos como una nueva modalidad de robo debido al aumento de la seguridad en las autopistas, que han generado -afirmó- que baje este tipo de delitos en esos lugares.

"Estamos en presencia de un nuevo modo operandi respecto de este tipo de delito, que es el robo violento de vehículos. Pero señalar que como Gobierno estamos implementando desde mayo de este año el Plan 5 de Carabineros, que nos ha permitido bajar este tipo de delito en la Región Metropolitana en más de un 14 por ciento y que en especial en la comuna de Vitacura", puntualizó la autoridad.

En esta línea, afirmó que "hemos visto que a medida que hemos ido bajando este tipo de delitos en las autopistas, se ha ido trasladando hacia zonas más urbanas, y en el caso específico de Vitacura es parte de las ocho comunas donde tenemos un patrullaje especial con drones".