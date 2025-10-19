Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Sujeto baleó a conductor al intentar robar su auto en Puerto Montt

| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un hombre resultó con lesiones de gravedad en una pierna al ser baleado por un delincuente que intentó robar su vehículo la madrugada de este domingo, en el sector Coihuín de Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Según los primeros antecedentes del caso, tres antisociales interceptaron a la víctima mientras descendía del auto para ingresar a su casa, pero entonces vieron frustrado el asalto, y eventualmente huyeron en dirección desconocida.

Lo anterior, porque "en esas circunstancias, salió uno de los perros de la víctima, el cual mordió a uno de los sujetos, lo que provocó que uno de ellos extrajera un arma de fuego, ocasionando algunos disparos", explicó el subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Puerto Montt.

