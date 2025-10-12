Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Tres detenidos tras persecución por robo de auto en Vitacura

Tres personas fueron detenidas este domingo tras una persecución que comenzó en Camino El Cóndor, en la comuna de Vitacura, tras el robo de un Mercedes Benz a una mujer.

Carabineros fue alertado del hecho e inició un seguimiento que terminó en Bilbao con Américo Vespucio, en Las Condes, donde los sujetos chocaron con otro vehículo de la marca Volvo.

Según información preliminar, tres menores de edad, portando cuchillos, intimidaron a la hija de los propietarios del domicilio, sustrayendo el automóvil. Posteriormente, y tras un operativo coordinado, el vehículo fue recuperado en el sector de Tobalaba, con tres detenidos.

Nota del editor: Por un error, inicialmente este artículo informó que eran 13 los detenidos, lo que se corrigió después de su publicación.

