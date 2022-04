Violento portonazo afectó a hombre en Puente Alto: Delincuentes lo amenazaron y dispararon al aire

Un violento portonazo se registró la noche de este jueves en la comuna de Puente Alto, luego que un grupo de delincuentes armados intimidaran a un hombre que llegaba a su hogar para quitarle su vehículo.

Fueron al menos cuatro los antisociales que protagonizaron este hecho, registrado en calle Creta Norte, los que incluso dispararon al aire para lograr cometer este delito y escapar en dirección desconocida.

"Se me cruzó un auto y se bajaron cuatro individuos, jóvenes y con armas, me quitaron la llave. Yo tiré adentro las llaves, pero (uno de ellos) entró y me apuntó con el arma. Realizaron dos disparos y se fueron con el auto", fue parte del relato de la víctima de este delito, quien también señaló que este tipo de situaciones "no se lo doy a nadie, es terrible. Me estoy poniendo más nervioso ahora que cuando pasó esto".

Explicó también que "sabían que el auto funcionaba sin llave, por eso me la pidieron y sabían que la tenías en el bolsillo, el motor estaba andando".

Desde Carabineros, en tanto, realizan la investigación de este hecho para dar con el paradero de los delincuentes y verificar si el arma que utilizaron era adaptada, a fogueo o de otro tipo.

"La víctima, al momento de estacionar su vehículo en su inmueble, es abordado por un vehículo gris, del cual descienden cuatro sujetos, tres de ellos premunidos de armas de fuego y a través de la intimidación le sustraen el móvil", detalló el capitán Bruno Murillo.

Las diligencias quedaron a cargo de personal SEP de la policía uniformada.