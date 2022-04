Banda delictual robó servicentro en Ruta 68

Un grupo indeterminado de sujetos robó en horas de esta mañana un servicentro ubicado en el empalme entre la Costanera Norte y la Ruta 68, en la comuna de Pudahuel.

Con armas de fuego, la banda delictual ingresó hasta el Pronto Copec para intimidar a las cajeras, sustraer el dinero de recaudación y robar a los clientes que estaban en el lugar. "Se metieron tres sujetos con armas automáticas a intimidar a las mujeres que atienden, y dijeron '¡todos al suelo!' y yo pensaba que había más gente, me tiré al suelo y llegó al lado mío, me puso el arma en la cabeza y me dijo 'entrégame todo'", relató una víctima.

Los sujetos, en tanto, se dieron a la fuga y personal de Carabineros indaga el hecho.