Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.9°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Buin: Dos funcionarias del Registro Civil con acusadas de millonario robo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos funcionarias del Registro Civil de la comuna de Buin fueron detenidas este martes por su vinculación con el robo de una caja fuerte que contenía 20 millones de pesos en su interior.

El hecho delictivo, que conmociona a la institución, ocurrió el pasado 20 de agosto.

Según las diligencias de investigación, se logró determinar que la jefa de la sucursal de la comuna y su subrogante estarían presuntamente involucradas en la sustracción de este cuantioso monto de dinero.

Síguenos en Google News
Las + leídas